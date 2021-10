Borràs cree que Batet debe "respetar la autonomía" del Congreso y no quitar el escaño a Rodríguez

LLEIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debe "respetar la autonomía de la Cámara" y no retirar el escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, pese a la petición del Tribunal Supremo para que cumpla la sentencia de inhabilitación.

"De presidenta a presidenta: lo que debe poder hacer es respetar la autonomía de la Cámara como yo intento hacer al respetar la autonomía de la Cámara de los catalanes", ha reclamado Borràs en declaraciones este viernes en una visita institucional en Torrebesses (Lleida).

Ha explicado que ella ha "reivindicado y ejercido la independencia de poderes, la separación de poderes y la no injerencia de instancias judiciales en el legislativo", y ha añadido que no se puede decir que no han habido llamadas de atención sobre casos así.

"Cuando decimos que el Estado español está dispuesto, para preservar la unidad de España, a poner en peligro los estándares democráticos, lo decimos por cosas como estas", ha destacado Borràs, que ha criticado que en otros contextos no se haya levantado la voz para defender a otros actores políticos.

Preguntada por la reunión este jueves en el Parlament entre ERC y Junts, ha explicado que fue un encuentro en el marco de lo establecido en el acuerdo de gobierno que firmaron ambos partidos, y ha concretado que se produjo en la Cámara catalana porque estaban "todos los actores que debían participar".

Borràs ha dicho que "parecía que hubiese cuestiones sobrevenidas" porque fue la primera vez que abandonó la silla presidencial durante un pleno en los siete meses que lleva como presidenta, pero ha insistido en que fue una reunión dentro del marco del engranaje que se da en un gobierno de coalición.