Borràs (Junts) sobre Trias: "No es que me guste como candidato, es que me gusta como alcalde"

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha destacado la labor del exalcalde de Barcelona de CiU, Xavier Trias, al frente del Ayuntamiento de la ciudad: "No es que me guste como candidato, es que me gusta como alcalde".

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este lunes recogida por Europa Press, ha subrayado que "la gente recuerda, quiere y agradece el trabajo de Trias como alcalde" y que Trias fue --textualmente-- apartado del cargo con malas artes, algo que a su juicio la ciudadanía tiene ganas de resarcir.

Borràs ha señalado a Junts como la única opción para que haya un cambio en la ciudad, y "no quien ha gobernado con Colau ni le ha hecho de muleta".