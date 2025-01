Borrell asegura que le "preocupa" lo que pueda pasar con Trump y alerta sobre las redes sociales

"Ha habido una voluntad manifiesta de aniquilación de la población civil de Gaza"

El exalto representante de la UE para Política Exterior Josep Borrell ha manifestado este miércoles que le "preocupa" lo que pueda ocurrir durante el segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y ha alertado de los riesgos de las redes sociales.

"A quién no le preocupa, no sólo por la política en sí, también por el acompañamiento mediático. Hoy es cada vez más importante el proceso de formación de la opinión a través de los medios, no clásicos como ustedes o los diarios, como lo que dicen las redes sociales, que son verdaderas máquinas de desinformación industrializadas", ha recalcado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Tras asegurar que Rusia tienen "una verdadera industria de la desinformación", ha avisado del poder de la información a la hora de informar sobre conflictos, por ejemplo.

"No se trata sólo de ocupar el territorio físicamente, sino de colonizar la mentalidad de la gente, la percepción que la gente tienen de las cosas a través de una información sesgada, falsa, orientada a una determinada finalidad", ha sostenido.

Y es que, según Borrell, hay guerras que se pierden por la "guerra de la información", por lo que defiende la necesidad de poner límites a la capacidad de desinformación --literalmente-- y a la que tienen los propietarios de los monopolios informativos a la hora de hacer pasar mensajes.

"Cuando va a comprar carne tiene un montón de garantías que le dicen que esa carne se puede comer, y que si la come en malas condiciones le puede pasar algo malo. ¿Por qué no hay controles de calidad sobre lo que nuestro espíritu come?", ha preguntado.

EL MUNDO ESTÁ "PEOR"

Además de considerar que el mundo está "peor" ahora que hace 5 años, ha lamentado al dificultad de encontrar una posición unitaria en la UE en determinados conflictos como el de Israel y Palestina.

"Ya se ve como votamos en Naciones Unidas. Yo intento que se busque una posición común y es imposible", ha subrayado Borrell, que ha vuelto a mostrarse crítico con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Pese a asegurar que entiende que Israel tiene derecho a defenderse, ha añadido que "dejar hambrienta a una población, cortarle todos los suministros de agua, electricidad, comida y hospitales es un crimen de guerra".

Al preguntársele si es un genocidio, ha apuntado que sólo los tribunales pueden decirlo pero "en lenguaje común es evidente que ha habido una voluntad manifiesta de aniquilación de la población civil de Gaza".

RUSIA

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, ha explicado que "no ha habido comunicación con el Kremlin a nivel europeo" desde que empezó el conflicto, pese a que lo intentó al principio cuando estaban juzgando al ya fallecido exlíder opositor ruso Alexei Navalny.

Según Borrell, los contactos diplomáticos acabaron cuando comprobaron que no había marcha atrás, aunque ha añadido que ahora vuelven a haber por parte de Hungría y Eslovaquia, que ha definido como "amigos" de Rusia.