Botín, Mas, Montilla, Aragonès y Rull asisten al funeral del empresario Carles Vilarrubí

Sol Daurella y su hija, a su llegada al funeral de Carles vilarrubí. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín; los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Josep Rull, ha asistido este martes, en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona, al funeral del empresario, presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años.

También han acudido los consellers de Empresa y Agricultura de la Generalitat, Miquel Sàmper y Òscar Ordeig; la chef Carme Ruscalleda y su marido, Toni Balam; el cocinero Joan Roca; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el senador Eduard Pujol; el líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, y la concejal Titón Laïlla; el exdiputado en el Parlament y Congreso, exsenador y exsecretario general de Deporte Josep Maldonado, el productor y periodista Jordi Basté; entre otras personalidades.

El funeral, al que también han asistido la viuda de Vilarrubí, Sol Daurella, y su hija, Sol Vilarrubí, ha comenzado a las 12.30 horas de este martes, y la capilla ardiente fue este lunes en el Tanatorio de Sant Gervasi de Barcelona.

Carles Vilarrubí i Carrió presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y exvicepresidente institucional del FC Barcelona entre 2010-2017, y fue cercano a CiU desde sus orígenes.

Era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.