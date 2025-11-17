Boye pide al TC abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho"

Archivo - El abogado, Gonzalo Boye a su llegada a la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha reclamado al Tribunal Constitucional (TC) abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho" tras pedir que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra, amparándose en las conclusiones del Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"El TC tiene que abstraerse de la realidad política y, a partir de ahí, resolver conforme a derecho. Y cuidado, porque igual le terminan adelantando desde Europa", ha avisado este lunes en una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press.

Aunque desconoce el tiempo que tardará en resolver, ha confiado en que el Alto Tribunal no tiene en mente la agenda política a la hora de decidir: "Si el el TC es un TC que resuelve conforme a la situación política entonces España es un estado fallido".

Según Boye, en el escrito que han presentado constatan que el pronunciamiento del Abogado General del TJUE es un hecho nuevo que, a su juicio, aporta "unas conclusiones de una solidez que dejan poco margen de duda cuál va a ser la resolución del Tribunal de Justicia, y en el fondo ya no hay excusas para no resolverlo".

Por ello, el abogado de Puigdemont cree que no deben esperar a la sentencia del TJUE para hacer esta petición de amparo.