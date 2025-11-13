Boye sobre el posible regreso de Puigdemont: "Es una decisión política que tiene que tomar él"

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, se ha referido este jueves a una eventual vuelta a Catalunya del líder de Junts en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avale la amnistía tras la resolución de su Abogado General: "Es una decisión política que tiene que tomar él".

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha afirmado que este jueves es un "buen día" porque entre otras cosas se ha demostrado que la ley de amnistía no es contraria al derecho de la Unión Europea ni en malversación, ni en terrorismo, ni en desórdenes públicos.

Preguntado por si la resolución sobre la amnistía se produce en febrero de 2026 y entonces el líder de Junts volverá a Catalunya, ha afirmado que entiende "que sí".