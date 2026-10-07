Boye recomienda a Puigdemont no volver ahora para evitar una posible detención o citación judicial

Archivo - El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que no recomienda a su defendido regresar a España hasta que el Tribunal Supremo (TS) le aplique la amnistía para evitar una "situación incómoda ante una detención policial o ante una citación judicial".

Lo ha dicho en una entrevista en el primer capítulo del nuevo pódcast de Vilaweb 'La fi de l'exili', en el que ha asegurado que se podría "volver a dictar una orden de ingreso en prisión" contra Puigdemont o se le podría convocar a declarar ante el TS, pese a que el alto tribunal ha dejado sin efecto la orden de detención.

Ha explicado que, al no habérsele aplicado la amnistía a Puigdemont, aún "estaría sometido a proceso" si regresa, y ha convenido que la situación en la que se encuentra el también líder de Junts no es igual que la de la semana pasada, aunque sí parecida, según él.

También ha señalado los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no están amnistiados, y que tampoco lo están "ninguna de las persona que han recurrido ante el Tribunal Constitucional" (TC).

Sobre la orden de detención que ha quedado desactivada, Boye ha dicho que la decisión debe notificarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque "no todo policía tiene por qué estar informado de las veleidades procesales", por lo que afirma que una hipotética detención no tendría consecuencias.

"Yo creo que la situación está bastante despejada, pero no está del todo despejada", y ha añadido que Puigdemont debe preservar una institucionalidad más allá de su situación personal y que, tras 9 años fuera de España, no va de días ni de semanas, según él.

PRISAS EN EL PSOE

Boye considera que ahora el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, tiene prisa para aplicar la amnistía por intereses políticos del PSOE: "Creo que las prisas de Conde-Pumpido son las prisas del Partido Socialiasta".

Cree que el PSOE quiere que Puigdemont vuelva a España "enmedio de la campaña electoral para diluir el efecto del regreso" y enredarlo en electoralismo.

"Ante la realidad del retorno, pues mejor que entre rápido y lo metemos en el meollo de la campaña", ha añadido Boye, que ha dicho que apoya la visión de Puigdemont de preservar la institucionalidad en su regreso.