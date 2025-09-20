Brazís (Endesa) reclama mayor inversión y mejor retribución para impulsar la industria catalana

Defiende las renovables pero con el "respaldo" nuclear y de redes eléctricas mejoradas

El director de Endesa Catalunya, Enric Brazís, ha reclamado más inversión y mejor retribución para impulsar la industria catalana, y por eso pide a la CNMC una tasa de retribución financiera (TRF) para el sector sustancialmente superior a la que prevé: "Las empresas eléctricas queremos invertir pero necesitamos un marco regulatorio que lo permita".

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que la tasa actual de las inversiones en la red de distribución eléctrica y la propuesta de nueva metodología de retribución de esa actividad "no reflejan ni el riesgo de esta actividad ni la ambición que exige esta transformación", y cree que el éxito de la transición energética depende de las inversiones.

La CNMC propuso que la tasa (que determina la rentabilidad que reciben los operadores por sus inversiones en infraestructuras eléctricas) sea del 6,46% para esta actividad en 2026-2031: "La tasa propuesta no se ajusta a los valores del mercado y a los estándares europeos que nos sitúan entre el 7,3 y el 8,5", avisa Brazís.

Ha asegurado el compromiso de Endesa con un esfuerzo inversor, pero con un respaldo regulatorio, mientras que la propuesta del modelo retributivo de la CNMC "da a entender que la CNMC no considera necesaria la inversión en la red por parte de las empresas distribuidoras".

Como ejemplo, ha dicho que 294 de los 354 nudos eléctricos en Catalunya no tienen capacidad disponible para nuevas conexiones, y en los otros 60 la capacidad disponible es de 1.086 MW, lo que refleja "una limitación significativa para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos estratégicos".

ESPAÑA "ES UNA OPORTUNIDAD INDUSTRIAL"

En cuanto a las capacidades de la red en toda España, ha lamentado que en torno al 80% de la red está colapsada y muchas provincias de España no tienen capacidad, lo cual "limita el desarrollo industrial y frena proyectos estratégicos que podrían posicionar a España como un líder en Europa".

Por eso, ha defendido aprovechar que España "es una oportunidad industrial única" por sus ventajas naturales de sol y viento y por sus precios competitivos de electricidad que la convierten en un destino atractivo para la industria.

También ha destacado la necesidad de simplificar trámites administrativos y urbanísticos para proyectos energéticos sostenibles, y ha advertido de que el almacenamiento energético será uno de los grandes factores de estabilidad de las redes.

EL "PRECIPITADO" CIERRE NUCLEAR

Brazís ha asegurado que Catalunya no puede permitirse el calendario de cierre previsto para las nucleares, que califica de precipitado: constata que muchos organismos e instituciones recomiendan mantener las centrales, cuya energía suministra el 56,7% de la generación eléctrica en Catalunya "y sólo un 24,6% de la potencia instalada", y ha lamentado la carga fiscal a esta tecnología.

Si cierran, "la seguridad de suministro y las emisiones se verían comprometidas" en Catalunya, y ha recordado que el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, advirtió de un 'apagón industrial' en ese caso.

EL AVISO DEL APAGÓN DE ABRIL

También se ha referido al apagón de abril en España, que considera un aviso de que el sistema eléctrico en España y Europa está cambiando y "necesita una revisión valiente, técnica e incentivadora" que asegure el suministro, la resistencia a las infraestructuras y la confianza de la gente.

Ha insistido en que hacen falta "fuentes de generación firmes, que aporten estabilidad al sistema y que complementen a las renovables", a las que no considera un problema, pero que necesitan dos cosas: el respaldo de la nuclear y que las redes eléctricas mejoren para llevar esa energía limpia al cliente final.

"Necesitamos un modelo más alineado con el resto de los países de nuestro entorno que permita atraer capital y talento para reforzar nuestras infraestructuras", ha añadido.

CATALUNYA, PRIORITARIA

Ha explicado además que Catalunya es una prioridad de Endesa "para liderar la transición hacia una economía industrial descarbonizada, electrificada y digital" y donde desplegar así inversiones energéticas de alto impacto.

Entre los proyectos industriales con impacto en la demanda energética ha destacado en Mont-roig del Camp (Tarragona) el desarrollo de la planta de baterías de Lotte Energy Materials; en Tarragona, la Ecoplanta de Repsol y en la futura fábrica de reciclaje de baterías de Basf; y en Catalunya la conexión de nuevas plantas desaladoras.

También ha citado el Proyecto Submer (la gigafactoría de IA con dos plantas de 50MW), el nuevo Hospital Clínic de Barcelona, y el Catalunya Media City (en las antiguas Tres Xemeneies).