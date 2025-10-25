El BRCat entre Girona y Salt (Girona) empezará a funcionar durante las ferias de Sant Narcís

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la primera parada de la campaña 'Pla del Govern al territori' en Girona - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este sábado que el Bus Ràpid Catalunya (BRCat) entre Girona y Salt (Girona) empezará a funcionar durante las ferias de Sant Narcís, que se celebran hasta el próximo domingo 2 de noviembre, y connectará las dos ciudades "con más eficacia y tiempos más cortos".

Lo ha explicado este sábado en Girona durante la primera parada de la campaña 'Pla del Govern al territori', en el marco de las ferias de Sant Narcís, donde se ha situado un vehículo 'info truck' con el objetivo de explicar de forma clara y comprensible qué es el Pla de Govern, cómo se despliega y qué actuaciones se realizan.

Paneque, acompañada del delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart, ha dicho que la voluntad de la campaña, que ha empezado en el Gironès, "es un ejercicio de transparencia y compromiso para dar cuentas de la acción de gobierno", compartir las líneas estratégicas, explicar las actuaciones que llevan a cabo y cuáles son sus prioridades.

"Es evidente que la gran inversión y la gran apuesta del Govern es el Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, pero existen otras como el Institut Ermessenda en el ámbito de la educación", ha añadido.

PRÓXIMAS PARADAS

Esta campaña tiene el objetivo de acercar la acción del Govern a la ciudadanía y recorrerá durante los próximos meses todas las capitales de comarca.

Las paradas del 'Pla de Govern al territori' coinciden con un día de feria o festividad en la comarca y durante la jornada se reparte material informativo con las principales acciones del Govern y con los proyectos específicos y destacados de cada comarca.

Las próximas paradas de la campaña en Girona serán el 22 de noviembre en Olot, en el marco de la Fira Orígens, y el 13 de diciembre en Banyoles, durante la Fira de Nadal.