La Bressola gana el Premi Martí Gasull i Roig a la ejemplaridad en la defensa del catalán

El presidente de La Bressola, Guillem Nivet, recoge el 13 premio Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua - PLATAFORMA PER LA LLENGUA

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La red de escuelas asociativas La Bressola ha sido galardonada este lunes por la tarde en la 13 edición del Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua por "la ejemplaridad en la defensa de la lengua" catalana, ha informado la entidad en un comunicado.

Gracias a la votación popular, La Bressola se ha impuesto a la revista 'Cavall Fort' y al Centre Artesà Tradicionàrius de promoción de música y cultura musical.

El presidente de La Bressola, Guillem Nivet, ha defendido la inmersión lingüística y ha dicho que "funciona si es total y absoluta" y ha añadido que si se hace a medias es bilingüismo y que el bilingüismo es colonialismo puro.

Además, Nivet ha explicado que el apoyo popular ha permitido estabilizar la situación económica de La Bressola, pero que no es suficiente: "El proyecto no podrá continuar si no conseguimos el apoyo de las instituciones, especialmente las del Estado francés".

La Bressola ha recibido el galardón en una gala que ha tenido lugar en la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, en la que también se ha entregado el Premio a la Innovación al proyecto Easy Catalan, de contenido audiovisual para aprender catalán, y el Premio Especial del Jurado, que ha sido para el activista y exsíndic de l'Alguer Carlo Sechi.

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para "hablar siempre en catalán con todo el mundo y sumarse al reto de los 21 días hablando en catalán", mientras que a las administraciones les ha exigido que actúen para proteger la lengua.