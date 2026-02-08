Bruna Cusí se alza con el Premi Gaudí a mejor actriz secundaria por 'Frontera'

La actriz Bruna Cusí - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Bruna Cusí se ha alzado con el Premi Gaudí a mejor actriz secundaria por la película 'Frontera', de Judith Colell, en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Se ha impuesto en esta categoría a Carla Linares por 'La furia', Elena Irureta por 'Sorda' y Nausicaa Bonnín por 'Estrany riu', y en su discurso ha reivindicado el oficio de actor y ha subrayado que su personaje, Juliana, "no mira hacia otro lado".

Se trata del segundo Premi Gaudí que consigue la actriz tras el logrado por su papel en 'Estiu 1993', de Carla Simón, un rol por el que también recibió un Premio Goya.