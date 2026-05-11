Brustenga (Industria) subraya la "alianza pendiente" entre Madrid y Catalunya en defensa

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha subrayado la "alianza pendiente" entre Madrid y Catalunya para impulsar el sector de la defensa y ha defendido el papel de Indra como un vector principal para ello.

Lo ha dicho este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

"En Madrid se ve el ejército, se ve el Estado en toda su naturaleza, se ve la diplomacia geopolítica", ha explicado Brustenga, mientras que en Catalunya, está la actividad, las empresas, el emprendimiento y la industria, y ha señalado la oportunidad de unir ambas partes.

Brustenga también se ha referido al compromiso del Ministerio de Industria en el desarrollo de los Programas Especiales de Modernización (PEM) para que tengan el máximo impacto en las empresas, territorios y municipios: "Que cada una de estas empresas tractoras, que no hay muchas, sean la casa de todos", ha señalado.

El secretario de Industria también ha mencionado el programa IN+DEF, impulsado por los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia, y que tiene el objetivo de integrar a pymes y startups en la cadena de valor de la Defensa.

Ha pedido a las empresas que "cuenten" con el Ministerio para este impulso, aunque también se ha referido al buen trabajo de la Generalitat de Catalunya, junto al de los clústeres, las patronales y la Cámara de Comercio.