Buch constata su distanciamiento de Junts tras romper el carné y da por cerrada su etapa política

"No quiero estar en Junts, no quiero militar en otro partido ni hacer política"

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller Miquel Buch ha constatado este jueves su distanciamiento de Junts tras haber roto el carné del partido a finales de 2024, y ha dado por acabada su carrera política: "No quiero estar en Junts, no quiero militar en otro partido ni hacer política".

"Ya he hecho un servicio público. He estado tres legislaturas como alcalde, he sido conseller, presidente de la Associació Catalana de Municipis, he estado con una herramienta de gestión como infraestructuras. Creo que mi etapa política ha terminado", ha subrayado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Tras asegurar que no hay detonante alguno en su decisión de dejar de militar en Junts, ha puesto como ejemplo que "cuando uno no se siente acompañado dentro de un colectivo lo que hace es apartarse".

Aunque no busca hacer ruido, ha argumentado que su decisión no responde a un enfado y sí al hecho de que cada vez se sentía "menos identificado" con la formación.

"A veces, lamentablemente, las parejas se separan. Algunas es porque se enfadan y otras es porque, a lo largo de los años, la relación se ha ideo deteriorando. Y nadie quiere el daño de uno u otro, pero la relación ya no es la misma", ha recalcado.

Pese a todo, al preguntársele qué partido votaría si hubiera elecciones, Buch ha dejado claro que cogería la papeleta de Junts al definirse como "una persona de principios y valores".