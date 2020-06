Buch lamenta que el Estado les rechazaba propuestas que luego "estaban en el BOE"

"No lo hemos hecho todo bien, seguro que hemos cometido errores. Y el objetivo es no cometerlos de nuevo"

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha criticado de nuevo este viernes al Gobierno por haber quitado competencias a Catalunya para gestionar la crisis del coronavirus, y ha expresado: "Nos decía que 'no' a propuestas del Govern que, al cabo de unos días, estaban en el BOE (Boletín Oficial del Estado)".

Así se ha expresado contestando a preguntas de ciudadanos en el marco del proyecto impulsado por la Generalitat 'Jo Pregunto' para dar respuesta a las dudas de los ciudadanos, y ha aseverado que "sin esta subordinación" habrían podido actuar más rápido en la toma de decisiones.

Ha defendido que si hay un rebrote, la Generalitat ha demostrado que sabe tomar decisiones: "La experiencia de estas semanas es un aprendizaje que ha de formar parte de los planes en el caso de un posible rebrote. El trabajo hecho no ha sido en vano".

"Ya hemos visto su actitud desde el 155 hasta el real decreto de alarma, pero yo reivindico las competencias que tiene este país, que nos las hemos ganado, que son nuestras", ha declarado el conseller.

CONTROLES POLICIALES

Le han preguntado por los controles policiales durante el estado de alarma por romper el confinamiento, y ha respondido: "No son para molestar a nadie, se hacen para comprobar si las medidas restrictivas se cumplen. Es necesario hacerlo para evitar que nos puedan poner en peligro a todos".

Sobre si hay suficientes agentes de los Mossos d'Esquadra, ha defendido que durante su gestión se han llevado a cabo dos promociones: "Hace dos años ciframos la falta de efectivos en 2.000. Hoy tenemos 18.000, y hace dos años eran 16.000".

Se le ha cuestionado la falta de confianza de la Generalitat con la ciudadanía durante la desescalada, y lo ha negado y ha puesto en valor el compromiso de la gente: "Siempre he dicho que la confianza en la ciudadanía es máxima, si no, no se puede tirar adelante un país. Si la administración no confía en sus pueblos, mal vamos".

Sobre autocrítica hacía su gestión, Buch ha dicho que él es una persona que siempre reconoce que comete errores diariamente como padre, hijo, marido y amigo, y también como conseller: "No lo hemos hecho todo bien, seguro que hemos cometido errores. Y el objetivo es no cometerlos de nuevo".