Budó (ACM) critica que la Generalitat quiera conseguir acuerdos "por carta" con los ayuntamientos

Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de ACM, a 31 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcaldesa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, ha criticado este domingo que "los acuerdos no se consiguen por carta", ante la carta enviada por la Generalitat a los ayuntamientos catalanes para pedir que se adhieran al Pacte Nacional per la Llengua, en un apunte de X recogido por Europa Press.

Los departamentos de Presidencia y Política Lingüística de la Generalitat han enviado la carta esta semana, incluyendo un texto de moción a aprobar en plenos municipales para desplegar políticas locales.

Budó ha especificado que, a su juicio, hace falta diálogo, concreción de recursos, corresponsabilidad, determinación y ejemplaridad, y "no contratos de adhesión".