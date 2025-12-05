Budó (ACM) destaca el papel de los municipios en la transición verde en una cumbre de la ONU en Kenia

(C) La Presidenta De L'associació Catalana De Municipis (ACM), Meritxell Budó, En Un Instante Previo A Su Intervención En El Cities And Regions Summit, Cumbre Previa A La 7 Asamblea De Las Naciones Unidas Para El Medio Ambiente (UNEA-7) De Nairobi (Kenia) - ACM

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha destacado el papel de los municipios en la transición verde global en una cumbre previa a la 7ª Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7), que se celebra esta semana en Nairobi (Kenia).

"Las transformaciones globales (climáticas, ambientales, sociales) sólo se podrán afrontar si las administraciones que están más cerca de la ciudadanía tienen capacidad, recursos y alianzas para actuar", ha dicho Budó en su intervención en el Cities and Regions Summit, la primera de las tres cumbres internacionales en que participa esta semana, según se recoge en un comunicado de la ACM de este viernes.

Ha señalado que "no hay un planeta resiliente sin comunidades locales resilientes" y ha subrayado que este valor, el de la resiliencia, se construye cada día, en cada municipio y en cada decisión tomada por alcaldes, equipos técnicos y servidores públicos que trabajan sobre el territorio, textualmente.

SITUACIÓN EN CATALUNYA

Budó, que se ha trasladado hasta Nairobi con el secretario general adjunto de Asistencia y Participación de la ACM, Sergi Penedès, ha explicado que que Catalunya es un territorio mediterráneo "vulnerable" al cambio climático y que los municipios han sido especialmente proactivos adoptando planes climáticos, estrategias de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza.

Ha explicado la Central de Compras de la ACM como herramienta que acerca a todos los municipios la transición energética y que "este mecanismo no sólo reduce costes, sino que evita brechas territoriales y garantiza que todos los ayuntamientos catalanes utilicen energía procedente de fondos verdes".

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN ADECUADA

Ha subrayado también la necesidad de financiación adecuada y estable para los gobiernos locales: "Un planeta resiliente no se construirá de arriba hacia abajo. Se construirá desde el territorio hacia arriba, desde municipios empoderados, comunidades comprometidas y un liderazgo local fuerte".

También ha remarcado la importancia de garantizar que los municipios pequeños y medios puedan participar activamente en la transición verde y en los acuerdos globales porque "las grandes ciudades son referentes globales, pero el gran reto de futuro es asegurar que ningún municipio quede atrás".

Este sábado y domingo los representantes de la ACM participarán en la 21 Global Mayor Groups and Stakeholders Forum, que es el espacio preparatorio para la próxima semana la celebración de la séptima Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7).