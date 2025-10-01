Budó inaugura una oficina de la ACM en Bruselas para acercar los municipios al "corazón" de Europa

La ACM inaugura una oficina en Bruselas, con la presidenta de la ACM, Meritxell Budó; el director de la oficina Jordi Solé; el vicepresidente del PE Javi López; la delegada del Govern ante la UE, Ester Borràs, y la directora de la CEMR, Federica Bordelot. - ACM

La dirigirá el exeurodiputado Jordi Solé

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha inaugurado este miércoles por la tarde su nueva oficina en la Casa Europea de los Municipios y Regiones (CEMR) en Bruselas, en Bélgica, con el objetivo de fortalecer y acercar el municipalismo catalán al "corazón de Europa, allá donde se toman decisiones".

Lo ha hecho en un acto acompañada de la delegada del Govern ante la Unión Europea, Ester Borràs; el director de la oficina, Jordi Solé, exeurodiputado y exalcalde de Caldes de Montbui (Barcelona); el vicepresidente del Parlamento Europeo y líder en Bruselas del PSC, Javi López, y la directora de Política e Impacto de la CEMR, Federica Bordelot, entre otros.

En declaraciones a Europa Press, Budó ha celebrado la creación de esta oficina: "Es importante empezar a andar y funcionar con esta oficina, y ahora lo primero que tenemos que hacer es darnos a conocer a todos los municipios catalanes".

PLAN DE MANDATO DE LA ACM

Budó ha sido la encargada de abrir esta oficina, que enlaza con el plan del mandato de la ACM hasta 2027, que recogía como uno de los ejes principales la internacionalización del municipalismo catalán.

El objetivo es que los municipios catalanes, a través de la asociación, participen activamente en procesos legislativos y consultas públicas de iniciativas europeas, y que la ACM pueda trasladar a los ayuntamientos información sobre convocatorias e iniciativas.

La ACM constata que más de un 70% de la normativa que debe aplicarse a nivel municipal es europea, por lo que considera clave disponer de una representación ante la UE.

"ACOMPAÑAMIENTO"

Budó ha concretado que el objetivo es ofrecer "acompañamiento" los ayuntamientos, sobre todo a los que no tienen suficiente capacidad técnica para lograr subvenciones europeas, para que consigan estos recursos económicos.

La oficina, según ella, también permitirá buscar estas oportunidades que se dan en el seno de Europa y dar a conocer el trabajo de la ACM a las instituciones europeas: "Podremos explicar cómo trabajamos desde la central de compras de la ACM. Esta experiencia la podemos compartir con diferentes entidades europeas".

ESTAR EN BRUSELAS

Ha defendido así la necesidad de estar en Bruselas: "Si no estás, seguro que nunca escucharán tu voz. Por eso, el primer paso es estar, estar donde se toman las decisiones".

"Ciertas decisiones, cuando se toman sin proyectar la mirada local, son después difíciles de aplicar. Por eso creo que esto nos conviene, nos interesa y nos interpela", y ha elogiado a Jordi Solé para dirigir la oficina, por su experiencia en instituciones europeas y por su sensibilidad municipalista como exalcalde.

JORDI SOLÉ

En la inauguración, Solé ha destacado que la nueva oficina es una "herramienta a disposición de los municipios para acercarles a las instituciones, políticas, programas y fondos de la Unión Europea", así como para abordar sus retos, necesidades e inquietudes.

En el edificio donde está la oficina hay unas 40 delegaciones de entidades municipalistas, como Local Government Association (Reino Uido), Local Government Denmark, Central Union of Municipalities of Greece (KEDE), Convention of Scottish Local Authorities, Norwegian Association of Local and Regional Authorities, The Association of Netherlands Municipalities y Swedish Association of Local Authorities and Regions, entre otras.