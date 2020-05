Budó insiste en un retorno de las competencias para apoyar el estado de alarma

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido este lunes en un "retorno" de las competencias para poder apoyar una prórroga del estado de alarma, y que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sea la autoridad competente en la desescalada.

En declaraciones a los medios en una visita al CAR de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que ha reabierto parcialmente, ha afirmado que el Govern reclama que Torra sea la autoridad competente en Catalunya "como lo ha sido hasta que se retiró competencias".

Budó ha señalado que en la fase de desescalada "no tiene ningún sentido" que no sea el Govern quien tome las decisiones, y ha sostenido que no entiende un estado de alarma que retire competencias que se llevan años teniendo.

"Queremos gestionar y decidir la desescalada en Catalunya", ha subrayado, añadiendo que no pueden apoyar un estado de alarma tal como está planificado en el que, citando un ejemplo, la consellera de Salud deba pedir permiso para todas las decisiones que se tomen.

Sin querer entrar en el posicionamiento de los partidos que conforman el Govern, ha afirmado que la Generalitat quiere el retorno de las competencias para poder decidir, de una forma "coordinada, leal" con el Gobierno central, pero con el mando que le corresponde por las competencias propias.