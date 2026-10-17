Buscan a una persona en Cabrera de Mar (Barcelona) tras caer en una riera

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat buscan este sábado por la noche a una persona en Cabrera de Mar (Barcelona) tras caer en una riera durante las fuertes lluvias que afectan a parte del litoral y prelitoral catalán, hechos por los que han recibido un aviso a las 19.41.

Se han desplegado 6 dotaciones, según han informado los bomberos en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

El dispositivo de búsqueda se está desarrollando conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y Salvamento Marítimo.