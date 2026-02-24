Bustinduy pide a Junts que recapacite sobre el escudo social y ve "incomprensible" su posición

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en un acto de los Comuns - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido a Junts que recapacite y convalide el próximo jueves el real decreto-ley que prorroga el escudo social en el Congreso de los Diputados: "Se me hace incomprensible que mantengan esa posición en el tiempo y yo desearía que recapacitaran".

Lo ha dicho este martes en un acto organizado por los Comuns sobre protección de la infancia, junto a la presidenta de la formación en el Parlament, Jéssica Albiach, y la coordinadora del partido y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa.

El ministro ha sostenido que Junts ha hecho causa de la lucha contra esta moratoria, y ha dicho que convalidarlo evitaría la "situación trágica" de dejar sin protección a los segmentos más vulnerables de la población y les ha acusado de ensañarse contra ellos con su anunciada abstención.

"No solo les quieren dejar desprotegidos y en la calle, sino que además les someten a una campaña pública de satanización, como si fueran los responsables. Los responsables del problema de la vivienda son las familias que no pueden pagar el alquiler. Si no pueden pagar el alquiler es porque no pueden, no porque no quieren", ha argumentado.

Entre las medidas que incluye el decreto-ley están la prórroga para evitar que familias vulnerables se queden en la calle sin alternativa habitacional, garantizar los suministros de agua y electricidad a estas familias, entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, y exenciones fiscales para afectados por catástrofes recientes, como los incendios o los afectados por la DANA en 2021.

CRÍTICAS A PP Y VOX

El ministro ha criticado la posición del PP y de Vox en este ámbito y les ha acusado de ver reemplazos demográficos por todas partes menos en los barrios obreros, donde "se está reemplazando a las familias trabajadoras que viven ahí por los fondos de inversión y turistas".

También ha ironizado sobre las viviendas de protección oficial (VPO) que se habrían entregado irregularmente a cargos populares en Alicante: "Su propuesta para las familias más vulnerables del país es echarlas a la calle, sin alternativa habitacional, porque les llaman okupas. Okupas ellos, de las viviendas de protección oficial. Que las devuelvan, lo primero", ha exigido.

PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

Bustinduy también ha defendido la prestación universal por crianza de 200 euros mensuales que quiere impulsar su ministerio, que cree que es "viable, eficaz, eficiente y positiva" y que requiere, tan solo, de voluntad política para que salga adelante.

Ha dicho que será necesaria mucha pedagogía con el hecho que sean prestaciones universales porque buscan "generar un sistema de derechos" iguales para todo el mundo independientemente de las condiciones económicas.

"¿Entonces la familia de Amancio Ortega va a recibir una prestación universal por cada hijo? Sí. Como todos los demás. La diferencia es que esa familia va a financiar por la vía impositiva su prestación y la de todos los demás", ha ejemplificado.

JÉSSICA ALBIACH

Albiach se ha referido también a esta prestación, y ha dicho que, ahora que el Parlament debatirá sobre el blindaje de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), es necesario fortalecerla y ampliarla con esta prestación por hijo a cargo.

Para ello, ha instado a las fuerzas progresistas, pero no solo a estas --debería ser un tema absolutamente transversal, ha dicho-- a dar apoyo a esta medida: "Está claro que sólo desde Catalunya no podemos solucionarlo, pero sin Catalunya tampoco".

GEMMA TARAFA

Por su parte, Tarafa ha dicho que este tipo de políticas sociales deben ser "mucho más fácil" de aplicar por parte de los municipios y de las comunidades autónomas, y que desde el municipalismo se pueden aterrizar muchas de ellas; y ha defendido que la intervención del mercado de la vivienda es esencial para ello, y que es una política social de primer orden.

"A menudo tenemos la discusión con el señor Collboni de que cuando uno hace políticas sociales las hace para acompañar a un grupo vulnerable. Hacer políticas estructurales también es hacer políticas sociales: Intervenir en el mercado de la vivienda para que la vivienda tenga un precio topado es hacer políticas sociales", ha valorado.