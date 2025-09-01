Cabré quiere diversificar las fuentes de financiación del IEC y proyectar la investigación

Archivo - La presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, en el IEC, a 3 de junio de 2021, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha tomado posesión del cargo para el mandato 2025-2029 tras ser reelegida y ha fijado como prioridades diversificar las fuentes de financiación de la institución y proyectar la investigación.

En esta etapa contará con Andreu Domingo y Roser Salicrú como vicepresidentes, Àngel Messeguer como secretario general y Miquel Canals como secretario científico, informa el IEC este lunes en un comunicado.

En el acto de posesión, Cabré ha definido esta nueva etapa como de continuidad y, al mismo tiempo, de renovación, y ha considerado que el apoyo recibido en las pasadas elecciones en junio hace creer que se va "por el buen camino".

Ha dicho que la institución quiere diversificar sus fuentes de financiación para "reducir la dependencia de los organismos públicos catalanes y apelar a las instituciones privadas y organizaciones internacionales".

Asimismo, ha dicho, quiere proyectar al exterior la investigación producida por la institución y ser una entidad próxima a la sociedad civil: "La ciudadanía debe ser copartícipe del cuidado de la lengua, junto al IEC".