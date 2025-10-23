El CAC afirma que la desinformación atenta contra los pilares más básicos de la democracia

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y presidenta de la Plataforma per a l'educació mediática (PEM), Laura Pinyol, ha asegurado este jueves que la desinformación y los discursos de odio atentan contra los pilares más básicos de la democracia, en especial contra la libertad de expresión y la libertad de información.

En la inauguración de la 2 Jornada de la PEM, que se celebra en Barcelona, ha asegurado que no hablan de desinformación por que "esté de moda o por que los medios de comunicación tradicionales se sientan amenazados", ha informado el CAC en un comunicado.

"Lo hacemos porque la información ha dejado de ser un valor en ella misma, porque en un momento en que todas las industrias confluyen en convertir al individuo en un producto, la información se ha compartimentado y adulterado para ofrecerla a medida de cada consumidor", ha asegurado.

Ha dicho que la consecuencia es que "los contenidos transmiten ideas monolíticas, simplistas, estancas y vacías de complejidad".

"La desinformación está en todos los sitios y tiene un propósito que no es neutro: manipular o confundir con intencionalidades determinadas", ha subrayado.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

Ha asegurado que se debe hablar de la desinformación para reivindicar el papel de los medios de comunicación como "garantes de las sociedad democráticas", para concienciar a la ciudadanía de hasta qué punto está expuesta y por la vulneración de un derecho fundamental.

Según Pinyol, los medios tienen una responsabilidad en este debate, ya que tienen la oportunidad de hacer de contrapeso, y ha afirmado que esta responsabilidad también recae en la educación, que también tiene un papel de antídoto.

La jornada de la PEM, plataforma que reúne 80 entidades relacionadas con la comunicación, se enmarca en la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Internacional de la Unesco.