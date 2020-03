El CAC pide más presencia de las mujeres en el audiovisual

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha reclamado este viernes más presencia de las mujeres en todos los ámbitos del audiovisual, y ha remarcado que es necesario actuar para mejorar la visibilidad femenina en los informativos, los programas, en la ficción y en los deportes.

"Pese a que representan el 51% de la población, actualmente, a pesar de las mejoras conseguidas, la realidad es que existen muy pocos ámbitos del audiovisual donde las mujeres tengan una presencia equiparable a la de los hombres", ha subrayado Loppacher, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo.

El 'Informe sobre l'Observança del pluralisme polític a la televisió i la ràdio', con datos de enero a abril de 2019, muestra que la presencia de las mujeres políticas en los informativos diarios y en las entrevistas es inferior a la de los hombres en todos los canales y emisoras analizadas.

El tiempo de palabra que aglutinan las mujeres en los informativos oscila en las cadenas analizadas entre el 26,4% y el 34,4%, el dato interanual más bajo propiciado por el protagonismo de los partidos con las elecciones generales de abril, y las entrevistas a mujeres se sitúan en torno al 35%.

Entre las iniciativas del CAC para corregir la desigualdad figura la campaña #ThoEstàsPerdent para fomentar el deporte femenino en los medios, a la que se han adherido 126 medios de comunicación para impulsar su visibilidad y cerca de 200 escuelas han solicitado los materiales de campaña para trabajar aspectos sobre la igualdad con motivo del 8M.

Loppacher ha afirmado que la mejora de la presencia de las mujeres en los medios no pasa solo por un aumento cuantitativo, sino por una imagen de la mujer no estereotipada: "No es una cuestión únicamente numérica, que todavía lo es, sino de analizar los roles diferentes con los que aparecen las mujeres" en los informativos, los programas de ficción y la publicidad.