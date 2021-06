El CAC premia 17 trabajos que fomentan la educación en comunicación audiovisual en escuelas

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha concedido 17 Premis el CAC a l'escola dirigidos a alumnado y al profesorado de los centros educativos de Catalunya por trabajos que tienen como objetivo fomentar la educación en comunicación audiovisual en el ámbito escolar.

En un comunicado, el CAC ha señalado que se habían presentado 108 trabajos de escuelas de toda Catalunya y que el acto de entrega se ha llevado a cabo de forma virtual a 12 centros educativos, 3 alumnos por trabajos de Bachillerato y dos profesores.

En los trabajos premiados, el lenguaje audiovisual se usa para generar reflexión y debate sobre temas diversos, como las consecuencias de la pandemia, la perspectiva de género, las relaciones tóxicas, la publicidad, las personas refugidas o la historia.

El alumnado ha trabajado diversos géneros periodísticos y formatos audiovisuales, como magazines, documentales, cortometrajes, programas de radio o YouTube, para transmitir mensajes y valores.

En los trabajos premiados al profesorado, los proyectos tratan sobre el buen uso de la tecnología y aprovechan la motivación del alumnado para usar móviles o 'tablets' para promover la creación literaria o luchar contra la brecha digital.

El presidente del CAC, Roger Loppacher, ha destacado que las nuevas herramientas de comunicación, los nuevos dispositivos, Internet y las redes sociales tiene un gran potencia, pero también presentan riesgos, por lo que la institución vela por que los contenidos sean "adecuados, no discriminen a las personas, no fomenten el odio y no desinformen".

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, que ha participado en la entrega a través de un vídeo, ha felicitado a alumnos y profesores por el trabajo "muy importante, especialmente en un mundo como el actual, donde las nuevas tecnologías tienen una gran influencia".