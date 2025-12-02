El Cadesc celebra su reunión constitutiva y nombra a Juanjo Llopis (Caixa Enginyers) presidente

Eloi Serrano (Cadesc), Albert Pinyol (Àuria), Iñalo Irisarri (Fundació Caixa Enginyers), José Maria Parra (Direxis Tusgsal= y Josep Lluís Checa (TecnoCampus). - CADESC

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Direcció del Centre d'Anàlisi i Desenvolupament de l'Economia Social de Catalunya (Cadesc) ha celebrado este martes su reunión de constitución y ha nombrado al director general de Caixa Enginyers, Juanjo Llopis, como presidente, informa este martes en un comunicado.

La entidad nace con la "misión de convertirse en un espacio de referencia y excelencia en investigación, innovación y acompañamiento empresarial" en la economía social de Catalunya y España.

El Consell tiene como socios principales a la Fundació Caixa Enginyers, Tusgsal y Cooperativa Àuria, que han formalizado la constitución del ente.

Llopis ha asegurado que es "una iniciativa muy necesaria para impulsar la economía social" con la investigación de excelencia y acompañamiento experto.

La entidad tiene como principal objetivo "aportar conocimiento científico aplicado" a la toma de decisiones estratégicas y a la creación y despliegue de políticas públicas.