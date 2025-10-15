El Cadic reclama una planificación urgente para frenar la pérdida de arena en el litoral catalán

Archivo - Varias personas en la playa de Llevant, a 21 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (Cadic) ha reclamado una planificación urgente para frenar la pérdida de arena en el litoral catalán, en el marco de una mesa redonda que ha celebrado este miércoles en el Palau Macaya de Barcelona, informa en un comunicado.

El presidente del ente, Juan Manuel Manrique, ha inaugurado el acto y ha destacado la importancia de realizar una gestión integral de las arenas "para preservar el patrimonio natural y económico que representan las playas catalanas".

El acto ha servido para presentar el 'Document núm. 15' del Cadic, realizado por el ingeniero Ramon Arandes, que ha explicado que "el problema no es la presencia de los puertos, sino la falta de aportaciones de sedimentos" y la inexistencia de una planificación eficiente.

El documento aporta propuestas para mejorar esta gestión de arenas como definir unidades de gestión basadas en la realidad física del litoral o integrar los dragados portuarios en una planificación global.

También añade que se deben simplificar los trámites administrativos y priorizar la restitución de arenas retenidas por los puertos, así como impulsar la colaboración entre administraciones y actores implicados.