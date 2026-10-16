Cae una red con 4 detenidos en Platja d'Aro (Girona) que presuntamente traficaban con cocaína

Entrada y registro de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GIRONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Girona, con la colaboración de la Policía Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'agaró (Girona), ha desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba al tráfico de cocaína y cuya operación se saldó con cuatro detenidos, dos personas investigadas y 793 gramos de droga intervenidos.

La operación, que se llevó a cabo el 6 de septiembre, se inició hace ocho meses y ha culminado con seis entradas y registro: cuatro en domicilios particulares, uno en un establecimiento comercial y otro en un trastero, informa el Instituto Armado en un comunicado este viernes.

Como resultado de las actuaciones los agentes intervinieron 793 gramos de cocaína, 7.195 euros y 3.000 dólares en efectivo, además de once teléfonos móviles, tres vehículos turismo y dos motocicletas; así como, material destinado a la adulteración y preparación de la sustancia estupefaciente, para su posterior distribución y venta, reforzando los indicios sobre la actividad de tráfico de drogas desarrolladas por la organización.

En el marco de la explotación operativa, se procedió a la detención de cuatro personas, tres hombres de 30 y 40 años y una mujer de 32, así como la investigación de otras dos personas, una mujer de 33 años y un varón de 58 años, todas ellas de nacionalidad dominicana, por su presunta vinculación con la organización criminal.

A todas ellas se les atribuyen presuntamente delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de droga, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Las diligencias instruidas, junto con los cuatro detenidos, fueron puestas a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sant Feliu de Guíxols (Girona), quien decretó el ingreso en prisión de todos ellos.