Caen un 3,3% los hurtos dentro del autobús en Barcelona respecto a 2024, y un 29,9% desde 2018

Una agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU) visiona las cámaras de vigilancia ubicadas en el interior de los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Mossos ha desplegado este jueves un dispositivo especial con 200 efectivos, que han detenido a 10 personas BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hurtos dentro de los autobuses en Barcelona han caído un 3,3% desde enero hasta octubre de este 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, y un 29,9% respecto a las cifras de 2018, un descenso que los Mossos d'Esquadra atribuyen a la intensificación de la vigilancia policial en la capital catalana.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU), el subinspector Eugeni Tarjuelo, que ha coordinado un operativo policial especial este jueves desde la sala de Control de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), ubicada en el Triangle Ferroviari.

Estas cifras demuestran que cada día se producen 16 hurtos en la red de autobuses de Barcelona, donde Tarjuelo ha indicado que de toda la tipología delictiva, el 92% de los delitos corresponde a hurtos al descuido; por otro lado, según los últimos datos de TMB, 2024 se cerró con una media diaria de 719.000 usuarios.

Para prevenir este tipo de delitos, los mossos han desplegado este jueves el dispositivo 'Vetra' -el tercero de este año-, que ha contado con unos 200 efectivos policiales, en colaboración con Guàrdia Urbana y Policía Nacional, así como de personal de TMB y de Seguridad Privada.

El operativo se ha iniciado a las 11.00 y ha finalizado a las 20.00 horas, con un balance definitivo que se ha saldado con 10 detenidos, 10 denuncias penales y otras 10 administrativas.

En cuanto a los arrestados (con 90 antecedentes acumulados en total), 2 eran menores, por un delito menos grave de hurto; 3 más por hurto leve y atentado y resistencia contra la autoridad; 3 por motivos de extranjería, identificados como delincuentes habituales en el autobús; otro que los mossos han buscado, detenido y ha ingresado en prisión y, finalmente, otro por delito contra la salud pública.

DISPOSITIVO COORDINADO EN EL TRIANGLE

En este espacio, además de coordinar la circulación de las líneas, su frecuencia y corregir posibles incidencias, la policía catalana ha visionado las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los autobuses en la sala de seguridad, desde cuyo espacio se han coordinado con los 'Furas' (agentes de paisano) y los otros miembros del operativo.

Durante todo el día, los 'Furas' se han ido moviendo por diversos puntos de la ciudad para tratar de localizar a los 'DARP' (Delincuentes Activos con Riesgo de Persistencia).

PERFIL DE LOS DARP

"Los DARP son personas que tienen como 'modus vivendi' la delincuencia. Son personas que pueden ser hombres y mujeres de cualquier nacionalidad, que lo que intentan es integrarse dentro de la red de autobuses para delinquir", ha afirmado Tarjuelo.

En cuanto su perfil, el subinpector ha detallado que normalmente se suelen disfrazar, con gorras o sombreros, bufandas y gafas de graduación falsas, y visten con ropa que suele ser de colores oscuros.

"Pueden trabajar coordinados, dos, tres hasta cuatro personas que forman parte de baterías delincuenciales perfectamente organizadas y que tenemos controladas. Pero también existe el perfil del solitario, que suele ser un perfil mucho más maduro con experiencia", ha indicado.

Como consejo para detectarlos, el jefe de la ARTU ha explicado que suelen usar lo que policialmente se conoce como 'muletilla', como por ejemplo un jersey o una chaqueta, que utilizan para cometer el hurto y pasar desapercibidos: "Lo que intentan es esconderse la mano y con la otra pinzan el objeto que quieran robar", ha indicado el jefe de la unidad.

También ha añadido que otros elementos susceptibles de sospecha son ver a gente con las mochilas aparentemente vacías, que busquen la complicidad de otra persona que se mueve dentro del vehículo o que permanezcan demasiado tiempo en la marquesina sin subir a ningún autobús.

PERFILES VULNERABLES

Al preguntársele por el perfil de víctimas más susceptible de sufrir este tipo de hurto, Tarjuelo ha dicho que los DARP "buscan la oportunidad" de robar una cartera, pero sobre todo los móviles, por lo que cualquier persona puede ser víctima y no darse cuenta.

No obstante, ha precisado que las personas mayores pueden ser potencialmente vulnerables, por no estar tan pendiente de sus pertenencias o estar más confusas en el momento de subir o bajar del autobús, pero también lo son las personas que llevan carritos de bebés o los turistas con sus maletas, ya "que tienen que estar pendiente de muchas cosas", en sus palabras.

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

El responsable del Centro de Control y la Cochera El Triangle de TMB, Guillem Camarasa, ha explicado que el 100% de la flota de autobuses cuenta con cámaras de videovigilancia, después de que se empezaran a instalar durante todo el 2023, un factor que ha puesto en valor ya que así se pueden coordinar con los mossos para poder realizar operativos como este.

En cuanto a la percepción de seguridad en los autobuses, Camarasa ha afirmado que no es un "elemento crítico" en este tipo de transporte, pero ha reconocido que, a pesar de ello, les preocupa para poder ofrecer un buena prestación del servicio.