Caen 2 redes de tráfico de drogas a raíz de un asalto fallido en abril en Sant Quintí (Barcelona)

Caen 2 redes de tráfico de drogas a raíz de un narcoasalto fallido en abril en Sant Quintí (Barcelona)- MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado dos grupos criminales implicados en un narcoasalto de hachís en abril de 2025 en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) --que se saldó con 6 detenidos-- y que, con el avance de la investigación, entre el 12 y el 17 de noviembre, se detuvieron a 8 personas más, 4 de cada grupo.

La investigación nació a raíz de un intento de narcoasalto producido en la madrugada del 18 de abril en Sant Quintí de Mediona (Barcelona), donde los agentes se personaron tras ser alertados de un coche que bloqueaba la vía y 4 furgonetas con sacos y paquetes marrones que aparentemente podrían contener hachís, informan este lunes en un comunicado.

Los agentes detuvieron inicialmente a 3 hombres que intentaban huir de la zona y, posteriormente, otros 2 que daban explicaciones incoherentes sobre su presencia en la zona, además del vigilante de la droga en el domicilio.

Tras las detenciones se localizaron más paquetes de hachís --entre los hallados en la furgoneta y en el domicilio sumaban más de 5.000 kilos-- material para su manipulación, armas de fuego y más de 90.000 euros en efectivo.

INVESTIGACIÓN A DOS BANDOS

Ante estos hechos, se inició una investigación para identificar, por un lado, al propietario y otros gestores de la guardería de hachís, y por otro, por otros miembros del grupo asaltante.

Sobre el primer grupo, y como resultado de meses de investigación, los agentes identificaron a 4 personas relacionadas, con distinto grado de participación, con la custodia, logística y distribución del hachís localizado en el domicilio de Sant Quintí (Barcelona).

En paralelo, y a partir de gestiones como fue el análisis de los vehículos intervenidos en el incidente inicial, los investigadores también identificaron a otras cuatro personas que, junto a los 5 detenidos iniciales, también habrían participado en el asalto del 18 de abril.

LA EXPLOTACIÓN EN DOS FASES

Con toda la información recopilada, los agentes organizaron un dispositivo planificado en dos fases: la primera tuvo lugar el 12 de noviembre, con dos entradas y registros en domicilios de Sant Martí Sarroca y Vilafranca del Penedès (Barcelona) a miembros del grupo asaltado, resultando 4 personas detenidas.

Por otra parte, el 17 de noviembre se produjo la segunda fase con la detención en Barcelona, Gavà, El Prat de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) de otros 4 hombres, de entre 34 y 63 años, como presuntos participantes en el asalto del mes de abril.

En total, entre el incidente inicial y el resultado de la investigación se detuvo a 14 personas y todas ellas pasaron a disposición judicial relacionadas con delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia de armas y explosivos, delitos contra salud pública, falsificación de documentos y usurpación de función pública.