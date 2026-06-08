CaixaBank se alía con Dr. Finanzas para ampliar las opciones de financiación hipotecaria

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha cerrado un acuerdo de colaboración con la 'fintech' Dr. Finanzas para ampliar las opciones de financiación hipotecaria y reforzar el acompañamiento experto, informa el banco en un comunicado este lunes.

El objetivo es ayudar a los clientes del banco a "tomar una de las decisiones financieras más relevantes" en su vida, como es la compra de una vivienda.

El banco ha explicado que el acuerdo genera sinergias entre ambas compañías y que "comparten una misma visión: facilitar el acceso al mercado inmobiliario a través de un acompañamiento experto y una mayor claridad en la información financiera".

El acuerdo se centra en "facilitar que los usuarios comprendan, comparen y evalúen las distintas alternativas de financiación que tienen antes de contratar una hipoteca".

Dr. Finanzas es una 'fintech' especializada en bienestar financiero e intermediación de crédito y la alianza prevé ofrecer "las mejores soluciones, competitivas y adaptadas a cada perfil".