CaixaBank amplía hasta los 100 millones las ayudas a los afectados por los incendios forestales

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha ampliado hasta los 100 millones de euros el volumen total de las líneas de financiación habilitadas para dar respuesta a las necesidades derivadas de los recientes incendios forestales, según ha informado este jueves en un comunicado.

Asimismo, MicroBank ha lanzado una nueva línea especial de microcréditos de emergencia dirigida a autónomos y microempresas para atender sus necesidades profesionales derivadas de esta situación excepcional.

Esta financiación cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y permitirá cubrir los gastos necesarios para mantener la actividad, siendo el importe máximo por operación de 50.000 euros.

Los microcréditos estarán disponibles en las ocho comunidades más afectadas por los incendios de las últimas semanas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, y Madrid.

MEDIDAS ADICIONALES

La línea de financiación de MicroBank se suma al plan de apoyo de CaixaBank, que incluye también líneas específicas para los territorios más afectados, con importes de 30 millones de euros en Castilla y León, 40 millones en Galicia, 20 millones en Extremadura y 10 millones en Castilla-La Mancha.

Así, la entidad ha puesto en marcha un adelanto del cobro de indemnizaciones de seguros por daños en vehículos e inmuebles, con el objetivo de que las familias y negocios puedan disponer de liquidez inmediata.

Además, y a través de AgroBank, ha activado la financiación de inversiones para que explotaciones agrarias y ganaderas puedan adaptarse y continuar con su actividad en las mejores condiciones posibles.