CaixaBank anota un 'récord' de pagos móvil en junio y un crecimiento del 27,5% en el semestre

Archivo - Un cliente de CaixaBank pagando con el móvil. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha registrado en junio el volumen más elevado de compras a través del móvil registrado por la compañía, con 139,7 millones de operaciones a través de dispositivos móviles y 'wearables', y acumula 750,8 millones de este tipo de operaciones entre enero y junio, un 27,5% más interanual, según ha informado este viernes en un comunicado, en el que califica de "récord" estas cifras.

Así, del total, un 44% de las operaciones hechas con una tarjeta emitida por CaixaBank se realizaron a través de dispositivos móviles, una cifra que la compañía prevé que siga aumentando "notablemente" en el corto plazo.

"Esta evolución refleja no solo la consolidación del pago móvil, sino también el liderazgo de CaixaBank en la transformación de los hábitos de consumo digital en España", ha valorado la empresa, que acumula una base de clientes digitales del sector financiero de 13 millones en España.

Respecto a los usuarios, CaixaBank también ha destacado que el número de clientes de la compañía que efectúan compras con el móvil ha crecido un 18% en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 5,73 millones.

También ha aumentado un 17,8% el parque de tarjetas vinculadas a dispositivos digitales, hasta situarse en 8,6 millones y alcanzar un 25% del total de tarjetas de los clientes de CaixaBank que están vinculadas digitalmente.