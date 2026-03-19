CaixaBank CIB destina 115.000 millones a financiar a grandes empresas e instituciones en 2025

La financiación crece un 8,5% interanual y alcanza su récord histórico

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona
Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Cataluña
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 11:18
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BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Corporate & Investment Banking (CIB) destinó 115.022 millones de euros a financiar a grandes empresas e instituciones en 2025, un 8,5% interanual más y su récord histórico, informa CaixaBank en un comunicado este jueves.

La entidad ha explicado que los sectores que más han contribuido a este resultado han sido el de las telecomunicaciones, el de servicios y el financiero.

El beneficio de CIB fue de 1.910 millones, un 7,7% más que en el año anterior, por el "elevado nivel de actividad en financiaciones estructuradas, mercado de capitales y tesorería, además de banca transaccional".

En concreto, la entidad destinó 12.097 millones de dólares (10.280 millones de euros) en financiación corporativa investment grade en Europa, Oriente Medio y África.

Entre las principales operaciones que realizó en España están el aseguramiento del 100% de los 2.277 millones de euros para financiar la OPA voluntaria lanzada por Inocsa sobre el Grupo Catalana Occidente y el coaseguramiento de 11.000 millones de euros de la nueva estructura de financiación de la 'joint venture' entre Orange España y MásMóvil.

BANCA INTERNACIONAL

La entidad ha explicado que "gran parte" del dinamismo de 2025 se debió a la concesión de financiación en las sucursales internacionales, que alcanzó los 34.000 millones de euros, con un aumento de un 22%.

La entidad realizó el 30% de su actividad en el negocio fuera de España, y ha recordado que ha aumentado su cartera de grandes 'corporates' locales en todos los países en los que tiene sucursal operativa: Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia y Marruecos.

Entre las operaciones internacionales ha destacado el coaseguramiento por 3.100 millones de euros para la financiación de la adquisición de WK Kellogg por parte del grupo italiano Ferrero, y el coaseguramiento de 3.400 millones en la OPA lanzada por la italiana Media For Europe sobre el capital que no controlaba de la alemana ProSiebenSat.1.

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