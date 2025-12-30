CaixaBank colabora en la campaña 'La meva farmàcia, la meva salut' e impulsa su compromiso en salud

Iniciativa 'La meva farmàcia, la meva salut' - CAIXABANK

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha colaborado en la campaña 'La meva farmàcia, la meva salut', del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona y la farmacéutica Sandoz, para acercar los servicios de prevención y promoción de la salud a la ciudadanía, y con ella "reafirma su compromiso con la salud y el sector farmacéutico".

En un comunicado de este martes, afirma que después de más de dos meses recorriendo la provincia de Barcelona, esta unidad móvil ha finalizado su recorrido con un balance de 6.052 pruebas de salud gratuitas realizadas a 1.483 personas.

La campaña ha contado también con el apoyo de los ayuntamientos de las ciudades visitadas: Mataró, Manresa, Igualada, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Granollers, Pineda de Mar y Vic.

Esta iniciativa sanitaria "itinerante y divulgativa" ha promovido hábitos saludables y la prevención de enfermedades, y los participantes han podido adquirir conocimientos para mejorar su salud y prevenir enfermedades como la diabetes o la hipertensión.

CaixaBank y el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona tienen vigente el convenio de colaboración para ofrecer mejores condiciones financieras al sector farmacéutico: el acuerdo incluye una línea de financiación para avanzar el pago de la factura farmacéutica, condiciones especiales en la gestión de cuentas y productos para reformar y modernizar farmacias, entre otros.

Además, la entidad bancaria "materializa su apoyo al sector de las farmacias" a través de CaixaBank Pharma, su área de negocio creada para prestar un servicio personalizado e integral a los farmacéuticos, para apoyar a los negocios y autónomos de este sector.