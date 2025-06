CaixaBank coloca 3.000 millones de dólares en una emisión de triple tramo en el mercado americano

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha colocado 3.000 millones de dólares en su primera emisión de triple tramo de deuda en el mercado americano, que ha constituido la cuarta visita de la entidad al mercado de capitales americano.

En un comunicado este jueves, han explicado que el primer tramo corresponde con un bono senior no preferente a 11 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el décimo año.

El precio ha quedado fijado en 130 puntos básicos (pbs) sobre el U.S. Treasury benchmark (índice de referencia del Tesoro Americano), lo que representa un estrechamiento de 30 pbs respecto al precio inicial (IPT) de 155-160 pbs; el cupón ha quedado establecido en el 5,581%.

El segundo tramo se compone de otro bono senior no preferente a 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año.

En este caso, se han colocado 1.000 millones de dólares, con un precio final de 105 pbs sobre el Tesoro Americano, 30 puntos de estrechamiento desde el IPT, de 135 pbs, y el cupón ha quedado fijado en el 4,885%.

Y el tercer tramo ha sido un bono senior no preferente a 4 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el tercer año.

Se ha cerrado con un precio final de 90 pbs sobre el Tesoro Americano, estrechando 30 pbs desde el IPT de 120 pbs; el cupón ha quedado establecido en el 4,634%.

Es la cuarta emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano tras la colocación inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero 2023, un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre 2023 y otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024.