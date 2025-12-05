CaixaBank, compañía cotizada con Mejor Relación con Inversores en los Iberian Equity Awards

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha revalidado el título de Mejor Empresa Global en Relación con Inversores en España en la categoría de 'gran capitalización' en los Iberian Equity Awards de la Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI), y, por tercer año consecutivo, ha conseguido el premio al Mejor Equipo en España de Relación con Inversores en la misma categoría.

A ellos se unen el reconocimiento, por segundo año consecutivo, al Mejor Programa de Relación con Inversores en el sector financiero en Iberia, informa la entidad bancaria en un comunicado este viernes.

Asimismo, la directora de Relación con Inversores y Accionistas de CaixaBank, Marta Noguer, ha recogido el premio a la mejor profesional de IR en la categoría de 'gran capitalización' en España, categoría a la que estaban nominados dos miembros del equipo de Relación con Inversores y Accionistas de CaixaBank.

De esta manera, "CaixaBank consigue cuatro galardones, uno más que el año anterior, y ha sido la compañía más premiada en esta edición de estos premios independientes", que celebran este año su cuarta edición y que distinguen a las compañías con mejores prácticas en el ámbito de la Relación con Inversores en España y Portugal.

Los premiados son seleccionados tras la votación de un amplio grupo de inversores (buy-side) y analistas (sell-side) internacionales y, en total, se han premiado 18 compañías en seis categorías en cada uno de los segmentos según su capitalización bursátil: grande, mediana y pequeña.