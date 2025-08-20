CaixaBank destina 4.800 millones a financiar empresas en Barcelona en el primer semestre

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El objetivo es reforzar la liquidez y apoyar planes de expansión, junto con inversiones estratégicas

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha destinado cerca de 4.800 millones a financiar empresas en Barcelona durante los 6 primeros meses del año, con el objetivo de reforzar su liquidez y apoyar planes de expansión e inversiones estratégicas, informa la entidad en un comunicado este miércoles.

Este volumen de crédito supone un crecimiento del 28% respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado y se ha canalizado a través de un total de 13.988 operaciones.

Según explica CaixaBank, los fondos se han dirigido principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad, a las que se ha ofrecido también soluciones financieras especializadas como el factoring, el confirming y el retiring.

En Barcelona, la entidad bancaria cuenta con 16 centros y 13 oficinas especializadas, dedicadas exclusivamente a atender las necesidades del sector empresarial con equipos de profesionales expertos que ofrecen propuestas de valor diferencial basadas en la gestión integral.

Asimismo, CaixaBank pone a disposición de sus clientes empresariales el Plan de Estímulo a la Inversión, con el cual equipos de especialistas estudian la situación de cada empresa por tal de ofrecer financiación a medida que crecen y mejoran su competitividad.

"MOTOR ESENCIAL" DEL DESARROLLO

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha subrayado que las empresas son "motor esencial del desarrollo económico y social de nuestro territorio", destacando, en sus palabras, la solidez del compromiso de la empresa con ellas.

CaixaBank cuenta con 214 centros de empresa repartidos por todo el territorio español, con 2.300 profesionales cualificados y con experiencia en distintas áreas de conocimiento.