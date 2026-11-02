CaixaBank y la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona renuevan su colaboración

Firma del renovado acuerdo de colaboración - CAIXABANK - FEHT

TARRAGONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT) han renovado el convenio de colaboración que establece un marco de relación comercial y financiera, informan ambas entidades en un comunicado este lunes.

El acuerdo tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de los miembros de la FEHT y explorar nuevas vías de actuación y cooperación conjunta y, en virtud del convenio, la FEHT difundirá entre sus miembros la oferta de productos y servicios que CaixaBank ponga a disposición del colectivo, en condiciones adaptadas y acorde con la evolución del mercado.

La oferta incluye soluciones para la financiación a largo plazo, la renovación y ampliación de establecimientos, la financiación de circulante, la gestión de cobros y pagos, la tesorería, los seguros y la banca digital, entre otros ámbitos.

Asimismo, CaixaBank colaborará en la difusión de los informes periódicos de CaixaBank Research y de datos de interés obtenidos mediante big data que puedan ser útiles para la FEHT y las entidades que forman parte.

La colaboración entre ambas entidades también se concretará este año en el patrocinio principal de CaixaBank en la 5ª Nit de les Estrelles, que se celebrará el 3 de diciembre en el Aeropuerto de Reus, lo que "refuerza el apoyo de la entidad al sector turístico de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre, y a las iniciativas que reconocen su contribución al territorio".