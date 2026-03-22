CaixaBank financia con 450 millones a proyectos relacionados con la gestión sostenible de agua

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha financiado a proyectos relacionados con la gestión de agua por valor de 450 millones de euros, el equivalente al tratamiento anual de 124 millones de metros cúbicos, según datos del informe Green Bonds Report 2025, informa la entidad en un comunicado este domingo en la conmemoración del Día Mundial del Agua.

La entidad ha explicado que este volumen de inversión forma parte de la cartera identificada a cierre de 2024 para la emisión de bonos verdes, y que incluye la gestión sostenible del agua y de las aguas residuales como categoría verde elegible.

Ha añadido que este marco permite identificar y destinar financiación a proyectos hídricos mediante bonos y préstamos sostenibles, y detalla el uso de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos y el reporte de asignación e impacto, de manera que las operaciones relacionadas con agua se articulan con criterios y procedimientos definidos.

Por otro lado, ha explicado que el documento tiene en cuenta la gestión del agua en la operativa interna de la entidad y que ha reducido su consumo de agua en un 45% desde 2022.

Ha recordado que el Plan de Gestión Ambiental 2025-2027 lleva la gestión del agua en la operativa diaria con tres palancas: medición y seguimiento de consumos; priorización de actuaciones en sedes ubicadas en zonas de estrés hídrico, y buenas prácticas internas para reducir el desperdicio.

AGROBANK

CaixaBank ha subrayado que, a través de AgroBank, cuenta con financiación específica y programas de innovación orientados al uso eficiente del agua y a la digitalización del campo.

Ha puesto como ejemplo el Préstamo Agroinversión Sostenible, lanzado junto a MicroBank, que permite financiar sistemas de riego y reutilización del agua con el objetivo de reducir al menos un 10% el consumo.

Por otro lado, la III edición de AgroBank Tech Digital INNovation impulsó soluciones de precisión y gestión del agua en 2025, y se apostó por AgroBank Hub, la plataforma online de AgroBank para impulsar la digitalización y la sostenibilidad del sector.