CaixaBank lanza una calculadora de eficiencia energética para el consumo eléctrico de los hogares

Archivo - Sede corporativa de CaixaBank en Barcelona - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una nueva herramienta de uso gratuito, integrada dentro de CaixaBankNow y la app del banco, que permite a los clientes de la entidad analizar el consumo eléctrico de su hogar "de forma sencilla y personalizada", informa en un comunicado este martes.

El servicio que CaixaBank pone a disposición de sus clientes, prestado en colaboración de la compañía tecnológica especializada en gestión energética Clevergy, ofrece un análisis detallado del consumo por franjas horarias y dispositivos, además de facilitar recomendaciones prácticas para mejorar la eficiencia.

Para utilizar dicho servicio, el usuario debe ser cliente de CaixaBank, registrarse en Clevergy, y autorizar el acceso a sus datos energéticos.

Una vez registrado, podrá recibir información y recomendaciones sobre la variedad de medidas pasivas y activas vinculadas al consumo energético y también es posible recibir una oferta de productos del hogar del catálogo de Facilitea, portal digital del Grupo CaixaBank que permite adquirir productos para el hogar, tecnología y movilidad, algunos con certificaciones de eficiencia energética.

Este lanzamiento se enmarca en los objetivos de sostenibilidad de CaixaBank, que se une a otras propuestas de la entidad como la calculadora de emisiones de CO2 para clientes y el servicio de medición y verificación de la huella de cualquier empresa, pyme o gran compañía, una vez completen el proceso de medición de huella.

El Plan de Sostenibilidad 2025-2027 de CaixaBank contempla movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles y, en el tercer semestre de 2025, ha superado los 33.300 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, un 40% más respecto al mismo periodo de 2024.