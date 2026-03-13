CaixaBank lanza una campaña para contratar gratis su tarjeta prepago para viajar sin comisiones

La tarjeta prepago de CaixaBank - CAIXABANK

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una campaña digital para impulsar la contratación de MoneyToTravel, su tarjeta prepago que permite pagar en otras divisas sin comisiones e incluye ventajas exclusivas para viajar, informa en un comunicado este viernes.

La campaña, que estará en marcha hasta el próximo 31 de marzo, ofrece la tarjeta MoneyToTravel sin costes durante los tres primeros meses, sin comisión de emisión, ahorrando al cliente el coste inicial de 10 euros.

Además, exime hasta el mes de julio del pago de la comisión de mantenimiento de 2,95 euros, que habitualmente se cobra solo en los meses de uso, el denominado pago por uso.

La tarjeta, disponible en formato físico y digital, se podrá contratar exclusivamente por vía digital a través de la app o web de CaixaBank.

La fórmula de prepago de MoneyToTravel, que permite gastar únicamente el importe recargado, "resulta especialmente útil para viajeros que buscan soluciones de valor añadido durante sus estancias en el extranjero, como un mayor control del gasto y una protección adicional frente al fraude".

DESCUENTOS Y SEGURO

Entre las ventajas de la tarjeta MoneyToTravel, la entidad destaca la eliminación de las comisiones por pagos en otras divisas, la oferta de dos retiradas gratuitas al mes en cajeros automáticos fuera de España y una eSIM de 1GB para usar durante 7 días, así como un 10% de descuento en recargas adicionales, gracias a la colaboración con Roamic.

Como servicio adicional, MoneyToTravel ofrece acceso a las salas VIP de aeropuertos seleccionados para el cliente y un acompañante cuando el vuelo se retrase al menos 60 minutos, e incorpora un seguro de asistencia en viaje con cobertura médica de hasta 4.000 euros, que se amplía hasta 6.000 euros en el caso de viajes a Estados Unidos y Canadá.