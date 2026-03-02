CaixaBank lanza una campaña para impulsar las altas digitales y ofrece un año de Movistar Plus+

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una nueva campaña para sumar nuevas altas digitales a su cuenta online, con la oferta de un año gratis de la plataforma Movistar Plus+, informa en un comunicado este lunes.

Para lograr la oferta, se debe abrir una nueva cuenta, activar Bizum y realizar tres pagos con tarjeta antes del 31 de mayo.

A esta oferta se podrán acoger aquellos usuarios que realicen una nueva alta en la cuenta online de CaixaBank, ya sea por la aplicación móvil como por la web.

El beneficio de un año de Movistar Plus+ sin coste se aplicará sobre una suscripción que no esté activa en el momento de aplicar la promoción.

El banco ha recordado que, en 2025, ganó 390.000 clientes, y ha subrayado que tiene "un catálogo de productos que se renueva constantemente para atender las necesidades financieras de los clientes".