CaixaBank lanza el portal de cultura financiera Nexo+

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BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Asset Management ha creado Nexo+, un nuevo portal de cultura financiera para "facilitar el acceso al conocimiento sobre ahorro e inversión y ayudar a las personas a comprender mejor los conceptos que influyen en sus decisiones financieras", explica en un comunicado este lunes.

La plataforma ya está disponible con más de 30 contenidos formativos en diversos formatos y con diferentes niveles de conocimiento, y abordarán ámbitos como los conceptos básicos de inversión, tipos de fondos, estrategias de inversión, megatendencias, activos financieros y la inversión en bolsa.

CaixaBank ha explicado que se irán incorporando nuevos contenidos de forma progresiva, incluidos vinculados a cuestiones de actualidad, para "mantener una oferta dinámica y adaptada a los intereses de los usuarios".