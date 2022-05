CaixaBank lanza el servicio iZZinow para facilitar el pago fraccionado de compras

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado el servicio iZZinow, una solución de pago a plazos que permite a los clientes de la entidad activar el fraccionamiento de sus compras en comercios físicos y online.

En un comunicado este lunes, la entidad bancaria ha explicado que la opción de activar el servicio se ha empezado a desplegar en la aplicación móvil CaixaBankNow para los titulares de 'MyCard'.

Con este servicio el cliente no tiene que compartir sus datos con terceros, como sí ocurre con otras soluciones de 'Buy Now Pay Later', y tiene centralizada, en un único lugar, la consulta de sus operaciones con tarjeta y de las opciones de financiación de las que dispone.

Para utilizar el servicio antes de la compra, el usuario solo tiene que abrir la app CaixaBankNow, acceder al servicio 'iZZinow' e indicar en cuántas cuotas desea fraccionar su próximo pago con tarjeta, en dos meses de forma totalmente gratuita, sin intereses ni comisiones, o bien hasta 12 meses con intereses.

El cliente paga con su tarjeta de la forma habitual en el momento de efectuar la operación, que puede realizarse en cualquier establecimiento físico o e-commerce.

Las compras ya realizadas también se pueden pagar a plazos mediante la solución 'Buy Now Pay Later', seleccionando la operación que se quiere fraccionar desde CaixaBankNow web o en la aplicación móvil, eligiendo el número de plazos.