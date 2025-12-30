CaixaBank lanza una solución de pago en 4 plazos sin intereses para compras en Facilitea

Una persona consulta en la web de Facilitea la nueva opción de pago en 4 plazos sin intereses - CAIXABANK

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank lanza una nueva solución de pago fraccionado que permite a sus clientes financiar sus compras en Facilitea en cuatro plazos sin intereses y, además, obtener un reembolso del 5% sobre el importe financiado y de hasta un 10% en una selección de productos, informa este martes en un comunicado.

Esta modalidad de pago beneficiará a los clientes de la entidad que tengan sus ingresos domiciliados y que efectúen sus compras en Facilitea a través de una tarjeta de crédito comercializada por CaixaBank.

Para acceder al reembolso de hasta un 10% del importe financiado, los clientes deberán tener domiciliada en su cuenta CaixaBank una nómina de al menos 600 euros al mes, una pensión de al menos 300 euros mensuales o tener ingresos recurrentes de al menos 750 euros cada mes.

Si cumplen esta condición y deciden fraccionar una compra en 4 meses sin coste con una tarjeta de crédito de la entidad, podrán recibir un abono de Facilitea de entre un 5% y un 10%, según el producto, de la cantidad fraccionada.

"APUESTA ESTRATÉGICA"

Esta nueva modalidad de pago "refuerza la apuesta estratégica de CaixaBank por Facilitea, el selectplace de la entidad que funciona como un escaparate digital en el que se ofrecen productos de tecnología, hogar, movilidad, protección, deporte y ocio de partners estratégicos".

La opción del pago en cuatro plazos se ha integrado en el proceso de compra en Facilitea y permite a los clientes de la entidad seleccionar el pago fraccionado directamente al elegir determinados productos, lo que "asegura que la experiencia sea intuitiva y ágil".