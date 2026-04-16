CaixaBank lidera un préstamo sindicado de 85 millones para el parque temático Puy du Fou

Imagen de Puy du Fou - CAIXABANK

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha actuado como único coordinador o 'sole bookrunner' de un préstamo sindicado de 85 millones de euros con el parque temático Puy du Fou España, situado en Toledo, para impulsar y consolidar su crecimiento, explica la entidad financiera este jueves en un comunicado.

A través de esta financiación, en la que también han participado otras entidades financieras que no se han especificado, Puy du Fou prevé, por un lado, seguir creciendo en el contenido de oferta de espectáculos en vivo mediante la construcción de un nuevo espectáculo, y por otro, iniciar su fase de expansión hotelera mediante la construcción de su primer hotel dentro del parque.

CaixaBank, por su parte, ha resaltado la operación dentro de su papel como un "socio financiero de referencia en el sector turístico", a través de soluciones de financiación estructurada adaptadas a proyectos a gran escala y con el foco en la creación de valor a largo plazo.