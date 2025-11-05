CaixaBank ofrece a sus clientes 2 instrumentos financieros que replican el rendimiento del bitcoin

Archivo - CaixaBank pone a disposición de sus clientes la compraventa de dos instrumentos financieros ligados al bitcoin. - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha puesto a disposición de sus clientes y de los de su neobanco Imagin dos instrumentos financieros, concretamente ETPs (productos negociados en Bolsa), diseñados para replicar el rendimiento del bitcoin, informa en un comunicado este miércoles.

Los dos ETP cotizan en varias bolsas europeas, permitiendo realizar transacciones en tiempo real, aunque puede haber momentos de baja liquidez y pueden estar expuestos a riesgo de tipo de cambio, ya que el valor del producto puede verse afectado por las fluctuaciones entre el euro y el dólar estadounidense.

Por ello, la entidad financiera ha insistido en que estos instrumentos se dirigen a "inversores que dispongan de conocimientos suficientes para valorar los riesgos asociados a las criptomonedas y, en particular, su potencial volatilidad".

"Antes de invertir, es importante que los clientes tengan en cuenta que estos ETPs son productos complejos y de alto riesgo; la inversión conlleva riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de pérdida total del capital invertido, alta volatilidad y riesgos de liquidez", ha alertado CaixaBank.

Ha añadido que estos productos "no están garantizados por ningún fondo de garantía de depósitos ni por mecanismos de protección al inversor".