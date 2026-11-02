CaixaBank permite pagar a plazos las compras en comercios físicos con el móvil mediante Apple Pay

Pago con el móvil - CAIXABANK

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank permite a sus clientes pagar a plazos en las compras en comercios físicos con el móvil mediante el servicio Apple Pay, con la posibilidad de personalizar las condiciones de financiación de 2 a 12 meses.

La entidad extiende así a las compras en comercios físicos el servicio que lanzó en 2025 para las compras en línea con Apple Pay en el iPhone y el iPad, reforzando su apuesta por una experiencia de pago "cada vez más flexible, integrada y adaptada a las necesidades de sus clientes", ha informado este lunes en un comunicado.

Cuando un usuario hace doble clic en el botón lateral del móvil y selecciona en la Cartera de Apple una tarjeta de crédito de CaixaBank o Imagin compatible como método de pantalla, en la pantalla aparece la opción de pagar a plazos.

Una vez seleccionada, el cliente puede elegir las condiciones de financiación en ese momento, y puede consultar y gestionar su plan de pagos una vez hecha la compra desde la aplicación de CaixaBank.

Con este servicio, el banco pretende continuar consolidando su "posición de referencia en innovación en medios de pago, con el desarrollo de soluciones que facilitan una experiencia omnicanal".