CaixaBank premia a 20 proyectos de emprendimiento rural de toda España con 'Tierra de Oportunidades'

Momento de la entrega de premios - CAIXABANK

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha premiado a 20 proyectos de emprendimiento rural con su programa 'Tierra de Oportunidades', enfocado en fomentar la creación de empleo, impulsar el emprendimiento rural y fijar población en áreas despobladas, informa en un comunicado este miércoles.

Se trata de un programa que reconoce y apoya el emprendimiento rural a través de ayudas económicas, formación, acompañamiento y visibilización, con el que CaixaBank pone de manifiesto su compromiso con el reto demográfico y el mundo rural.

Además, promueve una mentorización personalizada con voluntarios de la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, y este año se ha iniciado el programa 'Tánem universitario' para unir talento universitario con emprendimiento rural.

Entre los 20 proyectos premiados, se han distinguido tres 'Menciones Altavoz del mundo rural': Barco Natura-Turismo Fluvial y Ornitológico, Vidra Transhumante y Pinaroca.

También, dos 'Menciones Impacto en el mundo Rural' --Gurecet y Anxoves Cap de Creus-- y dos 'Menciones Futuro en el mundo rural' --Naturfera y Laser Maintenance Solutions Renewable Energy--.