CaixaBank, "primera entidad financiera" en certificar su modelo de Acción Social con Aenor

El director de Negocio de CaixaBank, Jordi Mondéjar, y el director general de Evaluación de la Conformidad de Aenor, David de Pastors. - DAVID CAMPOS - CAIXABANK

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank es "la primera entidad financiera" en certificar su modelo de Acción Social con Aenor, una distinción que confirma que las iniciativas del banco son compromisos medibles y auditados que impactan directamente en colectivos en situación de vulnerabilidad y en el desarrollo de los núcleos de población.

Aenor ha auditado los compromisos que CaixaBank asume en su 'Informe anual de Acción Social' con los servicios centrales de Acción Social de la entidad financiera y con sus tres áreas clave, contrastando cómo se traslada su estrategia social a la actividad de negocio en todo el territorio, así como a la sociedad en general, informan ambas entidades este martes en un comunicado.

Para ello, se han realizado entrevistas a entidades sociales con las que colabora el banco y a los responsables de Acción Social de diversas Direcciones Territoriales, "asegurando que los compromisos se implementan con inmediatez y rigor".

Entre los puntos fuertes que avalan este reconocimiento se encuentran la especialización del equipo dedicado a la Acción Social, así como una estructura profesionalizada y cercana, diferenciada por su capilaridad y su integración en la red comercial.

Aenor ha evaluado que el banco trabaja para garantizar que todas las personas tengan acceso a una atención financiera segura y adaptada a sus necesidades, así como la capacidad de respuesta de la organización y la adaptación de soluciones financieras para colectivos en situación de vulnerabilidad.